Pronto soccorso, cambiano i codici di accesso

Al Pronto Soccorso verrà cambiata la modalità di gestione degli accessi, il sistema di codifica con il quale vengono codificati i pazienti modificato. L’accordo tra Stato e Regioni prevede l’introduzione di cinque codici numerici associati ad un colore.

L’unico codice che sparirà, rispetto a quelli attualmente utilizzati, sarà il Giallo, al suo posto arriveranno l’Arancione e l’Azzurro.

I cinque colori che verranno utilizzati

Ci saranno cinque nuovi colori per classificare i pazienti: il Rosso rimarrà per le emergenze che richiedono un intervento immediato; l’Arancione indicherà i pazienti che necessitano di cure da effettuare nel minor tempo possibile; l’Azzurro verrà utilizzato per gli interventi da effettuare nell’arco di un’ora; il Verde indicherà i pazienti da trattare entro due ore; il Bianco per i pazienti da trattare entro quattro ore.

Gli obiettivi

Con questo nuovo sistema nato dall’accordo Stato-Regioni ci si allinea al sistema utilizzato negli altri paesi internazionali, considerando la presa in carico della persona nella sua interezza. Secondo Sergio Venturi, Coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, con il nuovo accordo si potrà riorganizzare il Pronto Soccorso in diverse aree, con una prestabilita per gli interventi immediati che necessitano di cura.