San Siro trema, settori terzo anello chiusi tutta la stagione

Sei settori del terzo anello di San Siro saranno chiusi la prossima stagione 2019-2020. La decisione è arrivata dalla Commissione provinciale di vigilanza e recepita dal Comune di Milano, dopo che una commissione tecnica ha effettuato delle rilevazioni per il fenomeno delle vibrazioni.

Non c’è nessun problema di sicurezza, ma si chiuderanno quei settori per evitare che gli spettatori si spaventino per le vibrazioni. Come hanno spiegato i tecnici, si tratta di una misura “gestionale”, non è al momento stato rilevato un problema di sicurezza nello stadio di San Siro, che “si muove ed è giusto che lo faccia”.

I settori che rimarranno chiusi sono: 349-351-352 del terzo anello verde e 307-309-310 del terzo anello blu. Il Comune è al lavoro per cercare una soluzione che riduca le vibrazione, si pensa ad un’installazione di cubi in acciaio che avranno il compito di smorzare le vibrazioni se lo stadio oscilla.