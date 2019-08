Svimez: “Pil sotto zero nel Sud Italia”. Rischio recessione

Se l’Italia rallenta ed è in un periodo stazionario a zero crescita, lo stesso non si può dire per il Sud Italia, che ha subito una brusca frenata e torna ad allargarsi il divario tra Nord e Sud, dopo un triennio (2015-2017) di ripresa per il Meridione.

Questo è quanto si legge nelle anticipazione di Svimez, che cita il “doppio divario”: l’Italia dall’Europa ed il Sud Italia dal Nord Italia. Nel 2018 il Sud ha fatto registrare una crescita minima dello 0,6%, rispetto al +1% del 2017.

Nel 2018 si è verificato un “ristagno” dei consumi nel Meridione, con un +0,2% rispetto al +0,7% del resto del Paese. Il Centro-Nord è praticamente tornato ai livelli pre-crisi, mentre nel decennio 2008-2018 si è registrato al Sud un -9% nei consumi.

Pil sotto lo zero, rischio recessione

Il rapporto Svimez stima un Pil sotto lo zero per il Sud Italia quest’anno: “Nella seconda metà del 2018 l’andamento congiunturale è peggiorato, la modesta crescita del primo semestre, che proseguiva il trend positivo iniziato nel 2014, ha lasciato il posto ad un rallentamento della produzione”. Secondo l’agenzia con il rallentamento dell’economia torneranno le divergenze territoriali, che faranno tornare il Sud in recessione.

“In base alle nostre previsioni, in Italia nel 2019 si registrerà un debole +0,1% sul Pil, ma il Pil del Centro-Nord dovrebbe crescere dello 0,3%, mentre quello del Sud avere una contrazione di -0,3%”, hanno spiegato nel rapporto i tecnici di Svimez.

Leggera ripresa nel 2020

Più positivi i dati per il 2020, con il Meridione che dovrebbe crescere di un +0,4% e l’Italia dello 0,8%, con il tasso di occupazione che dovrebbe salire di un +0,3%.

Le cause vanno trovate nella decelerazione del commercio mondiale, che ha penalizzato anche l’economia italiana, con l’introduzione improvvisa dei dazi che ha colpito vari paesi europei, finendo per tirare dentro anche l’Italia, principale fornitore di alcuni paesi, come la Germania.