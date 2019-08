Calciomercato Inter News, Nainggolan va al Cagliari

Alla fine ha deciso di tornare al Cagliari, la sua squadra che lo ha accolto al suo arrivo in Italia, Radja Nainggolan, che era in uscita dall’Inter, come aveva anticipato l’ad Marotta. Scartata l’ipotesi Fiorentina, che era salita nelle quotazioni delle ultime ore, con la società che avrebbe pagato gran parte dello stipendio del giocatore.

Sono stati risolti gli ultimi dettagli sul contratto, Nainggolan guadagnava 4,5 milioni netti all’Inter, che puntava a venderlo alla squadra che avrebbe pagato più per l’ingaggio. Il Cagliari ha alzato la sua offerta e l’accordo si è concretizzato, con il benestare anche del giocatore.

Nainggolan si presenterà in Sardegna comunque in una buona forma, non essendo stato fuori rosa come Icardi ed avendo preso parte agli allenamenti di Conte. Si presenterà con il suo nuovo look, con le treccine che hanno fatto discutere i fan sui social.

Il presidente del Cagliari, Giulini, ha confermato la trattativa, anche se non l’ha ufficializzata: “Nainggolan? Per lui tornare sarebbe la cosa più bella”.