Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 2 agosto 2019

2. Fiore (21.20 Rai Tre)

Trama: Film premiato con il David di Donatello nel 2017 per il miglior attore non protagonista (Valerio Mastandrea). Il film è ambientato in un carcere per minori. Due adolescenti si innamorano, ma il regolamento prevede che non ci possa essere contatto tra maschi e femmine.

Anno: 2016; Durata: 1h 50m; Cast: Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea, Laura Vasiliu

