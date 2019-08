Giustizia, Salvini: “Vogliamo un governo che faccia, altrimenti ritorno al voto”

Lo scontro sulla riforma della Giustizia non si placa, con Salvini che non ha accantonato le due proposte della Lega, sulla separazione delle carriere e sulle intercettazioni, cosa che non ha ricevuto l’approvazione del ministro Bonafede.

“Abbiamo fatto molte riforme in un anno, ma se ci dovessero essere troppi litigi, mi stufo io ma anche gli italiani. Voglio un governo che faccia, altrimenti si ritorna al voto degli italiani”, ha dichiarato Matteo Salvini.

Inoltre il ministro dell’Interno ha dichiarato che non voterà una “riforma vuota”, tramite una nota della Lega. L’obiettivo è la riduzione dei tempi dei processi e la certezza della pena, uno dei punti della Lega. “Sanzioni certe per i magistrati che sbagliano, no a sconti di pena per i criminali ed un impegno per la separazione delle carriere”, così Salvini ha spiegato i suoi punti.