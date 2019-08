La nipote di Bob Kennedy è morto per overdose

Saoirse Kennedy Hill, nipote di Bob Kennedy, è morta per un’overdose nella villa di famiglia, che si trova a Cape Cod. I soccorsi hanno trovato la ragazza in arresto cardiaco e non c’era più nulla da fare.

La villa appartiene a Ethel Kennedy, la vedova del senatore ed ex presidente Robert F. Kennedy. La giovane in passato aveva avuto problemi di depressione, come documentato da alcuni media locali, come aveva detto lei stessa.

La giovane era la figlia di Courtney Kennedy Hill, la quinta degli undici figli avuti dalla coppia presidenziale. “I nostri cuori sono distrutti dalla scomparsa di Saoirse, aveva uno spirito generoso come dimostrano le opere di costruzione in Messico”, ha scritto la famiglia in una nota.