Migranti, Open Arms soccorre 52 migranti e fa rotta verso l’Italia

Un’altra Ong, la Open Arms, ha soccorso 52 migranti al largo della Libia ed ora fa rotta verso l’Italia. È stata la stessa Ong spagnola a dare l’annuncio, spiegando che il gommone stava affondando e che ora andranno al porto sicuro più vicino.

“Stavano affondando, l’acqua entrava nel gommone, ma siamo arrivati in tempo – ha scritto su Twitter il fondatore dell’Ong Oscar Camps – ora abbiamo bisogno di un porto sicuro”, questa la posizione ufficiale dell’Ong, che si è spostata dalla zona dove operava negli ultimi mesi al largo della Spagna.

Se hundía. Entraba agua y había escorado tanto que estaba a punto de naufragar. Pero hemos llegado a tiempo. 52 personas, 16 mujeres y 2 bebés, a la deriva están a salvo. Ahora necesitamos un puerto seguro. pic.twitter.com/IVcceavdDh — Oscar Camps (@campsoscar) August 1, 2019

Ora si attende la risposta del ministro dell’Interno, che non dovrebbe tardare ad arrivare, con la probabile firma del divieto di ingresso nelle acque italiane, come è stato anche per la Alan Kurdi alcune ore fa. Salvini aveva denunciato un “ricatto” da parte della Germania sulla Alan Kurdi, spiegando che chiedevano all’Italia di far sbarcare l’Ong Sea Eye in cambio della redistribuzione dei 30 migranti della Gregoretti.