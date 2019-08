Pensioni Quota 100, le ultimissime news sul 2020

Si riuscirà ad andare in pensione con Quota 100 anche nel 2020? La riforma delle pensioni varata dal governo Conte è triennale, fino al 2021, ma con la manovra correttiva di quest’anno sono state tolte risorse rispetto ai calcoli iniziali. Dunque cosa ci si può aspettare?

Il governo Conte aveva messo inizialmente 4,5 miliardi sulla riforma per la pensione anticipata con Quota 100, prevedendo un numero di domande di circa 290mila persone. In realtà con l’avanzare dei mesi queste domande nel 2019 sono state inferiori, per evitare la procedura di infrazione, il ministro Tria ha effettuato un taglio sull’anno in corso, stimando una platea comunque inferiore, intorno alle 200mila domande.

Con Quota 100 possono andare in pensione i cittadini che hanno maturato 38 anni di contributi e che hanno almeno 62 anni di età. Non è stata però apprezzata da tutti gli aventi diritto, anche perché l’assegno finale sarebbe stato inferiore a quello “intero” che la persona avrebbe percepito con un percorso completo di contributi.

Questo significa che anche per il prossimo anno ci saranno meno risorse per Quota 100, che si baseranno sulle domande ricevute nel 2019 e già inserite nella manovra correttiva. Si parla di circa 3,6 miliardi di euro, un miliardo in meno rispetto a quello messo in manovra di Bilancio 2019.

Il problema si potrebbe presentare se nel prossimo anno ci dovesse essere un boom dei pensionamenti, andando in contro-tendenza rispetto a quest’anno, con il governo che si troverebbe in difficoltà, visto il taglio di risorse. Con questo taglio si è già dato per assodato che una buona parte delle persone che avranno diritto nel 2020 ad andare in pensione, non lo faranno.

Risparmi per 2,4 miliardi nel 2020

Ma se nel 2019 Quota 100 era partita ad aprile, visto che il governo si era appena insediato, nel prossimo anno i mesi saranno 12 ed il costo sarà maggiore. Dunque anche il risparmio sarà maggiore, con un taglio di 2,4 miliardi sui 7 miliardi che erano stati precedentemente stimati in manovra di Bilancio 2019.

Parole allarmanti dell’Inps, che con Pasquale Tridico invita alla prudenza: “L’Istituto ha confermato il risparmio di 1,081 miliardi per quest’anno, ma non è possibile fare una previsione su quanti andranno in pensione nel 2020, si riuscirà a capire solo dopo i primi mesi. Non è detto che lo scarso appeal di Quota 100 che si è manifestato nel 2019 si ripeta nel 2020″, ha spiegato il presidente dell’Inps. C’è il rischio che il prossimo anno più persone chiedano di andare in pensione rispetto ai fondi disponibili.