Scoperta una nuova Terra, relativamente vicina a noi

È stata scoperta una nuova super Terra, non troppo distante da noi, a 31 anni luce, che è nel gruppo di tre nuovi “mondi” individuati dal telescopio TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

Il successore del telescopio Kepler ha individuato un nuovo sistema Toi-270, orbitante intorno ad una stella nana, a 73 anni luce di distanza. Sono tre i mondi rilevati (Toi-270b, Toi-270c e Toi-270d) che impiegano rispettivamente 3.36, 5.66 e 11.38 giorni per ruotare intorno al proprio Sole, proprio come fa la Terra. Il loro Sole però è grande un terzo del nostro.

Il sistema rilevato Toi-270 avrebbe una “super Terra” e due pianeti denominati sub-Nettuno per via delle dimensioni simili al nostro pianeta ghiacciato.

Our newest planet hunter, @NASA_TESS, has discovered three new worlds orbiting a nearby star about 73 light-years away. One world is slightly larger than Earth 🌎 and the other two are of a type not found in our solar system. Details: https://t.co/zpFlDAp7NT pic.twitter.com/ihD56yMdCE

— NASA (@NASA) July 31, 2019