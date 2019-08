Sondaggi elettorali oggi Piepoli: il partito di Toti al 4%

Secondo gli ultimissimi sondaggi politici di Piepoli, in merito alla possibile formazione di un nuovo partito di Giovanni Toti, governatore della Liguria, uscito ieri da Forza Italia, questo soggetto politico avrebbe un margine del 4%.

Berlusconi ha fatto fuori, di fatto, Toti da Forza Italia, dopo che lo ha escluso dal coordinamento istituito il 19 giugno, nel quale il governatore aveva cominciato a lavorare per primarie aperte ed azzeramento della classe dirigente. Cosa che evidentemente non è piaciuta a Berlusconi, che rischiava di farsi soffiare il partito con le primarie, aperte anche ai non iscritti.

Ecco quanto vale un partito di Toti

Con l’uscita da Forza Italia il governatore ligure potrebbe decidere di mettersi in proprio, con un partito che si avvicini alla Lega e Fratelli d’Italia, come voleva fare con Forza Italia. L’Istituto Piepoli ha realizzato un sondaggio elettorale per stimare questa formazione politica, dandogli un 4%. “Se dovesse avere una buona visibilità, riuscirebbe anche a convincere qualche elettore di Salvini non pienamente convinto”, hanno scritto nel rapporto i sondaggisti.