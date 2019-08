Trump ha annunciato nuovi dazi in Cina da settembre

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi per i prodotti cinesi dal primo settembre, con il 10% per i 300 miliardi di beni cinesi che erano rimasti fuori dalla normativa precedente. Gli ultimi messi erano al 25% per 250 miliardi di prodotti della Cina.

Questa decisione nonostante abbia definito “costruttivi” gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping, ma siccome il leader della Cina non si sta muovendo “abbastanza velocemente”, allora è stata presa la decisione di imporre nuovi dazi.

“Se la Cina non vuole più un accordo, a me va bene lo stesso. I nuovi dazi possono salire al 25% se non si troverà un accordo”, ha spiegato Trump. I dazi rimarranno finché i due paesi non troveranno un accordo commerciale, che al momento sembra lontano.

“Per 20 anni i cinesi hanno portato via miliardi di dollari, è ora di fermare questa pratica”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un comizio a Cincinnati, in Ohio. Dalla Cina il ministro degli esteri Wang Yi ha definito “non costruttiva” questa iniziativa di Donald Trump.