Accordo Usa-Ue sulle carni americane. Esulta Trump

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per un’importazione di carni americane e risolvere i vecchi contenziosi sulla carne bovina che arrivava da oltreoceano. Per Donald Trump è una “vittoria immensa” per gli allevatori americani, mentre l’Unione Europea sottolinea come siano escluse le carni con ormoni.

Secondo l’accordo, l’Europa si impegna ad importare una quota maggiore di carne bovina americana, ma solo di “alta qualità” ed escludendo, quindi, quella con ormoni. L’annuncio era stato anticipato a metà giugno, ma doveva essere formalizzato.

Soddisfazione dell’amministrazione Trump, che ha fatto del protezionismo e della vendita dei suoi prodotti il punto chiave della legislatura, con i dazi imposti a Cina e non solo. Con la maggiore importazione di carni bovine americane ne potrebbe risentire il mercato europeo, specialmente quello britannico, che si muove sullo stesso campo, ma che ha una Brexit alle porte.