Carabiniere ucciso, padre Elder: “L’accusa produca video omicidio”

Ci sono ancora delle ombre sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma il 26 luglio, con 11 coltellate che gli sono state inflitte da Elder Lee, un giovane americano in vacanza della Capitale. Alcuni elementi delle ricostruzione però faticano a tornare, e sono gli stessi legali degli americani che chiedono prove video dell’accaduto, che finora non sono state rivelate.

“Stiamo lavorando con gli avvocati di Finn per stabilire tutti i fatti. Speriamo che l’accusa possa produrre video dell’incidente per accertarsi dei fatti”, queste le parole rilasciate dal padre di Elder Lee.

Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la famiglia del carabiniere ucciso, affiancato dal Comandante Generale dell’Arma, Giovanni Nistri.

Varriale era armato

Questo quanto le forze dell’ordine hanno voluto presisare a mezzo stampa, dopo alcune notizie uscite nei giorni scorsi. Difatti era stato appurato, per stessa ammissione del procuratore, che Mario Cerciello Rega non aveva la pistola nel momento dell’omicidio. Rimane il dubbio se era effettiavamente in servizio oppure no, e che tipo di operazione stavano portando avanti i militari, con quattro navette impiegate per presidiare la zona nel recupero di uno zaino.

Gli Omissis dell’ordinanza

Nell’ordinanza del Gip ci sono degli omissis quando Brugiatelli ha iniziato ad elencare le cose presenti nello zaino. La questione è non è stata spiegata in conferenza stampa, con il procuratore che non ha approfondito la domanda sull’omissis.

Il ruolo di Brugiatelli rimane comunque non chiaro, come la stessa chiamata al 112 su suggerimento di militari fuori servizio. C’è il rischio forse di un’operazione non ufficiale e non autorizzata andata male, ma nelle prossime settimane si capirà di più se verranno effettivamente resi noti i video dell’incidente.