Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 3 agosto

6. Premonition (21.30 Tv8)

Trama: Linda è una casalinga che scopre che il marito è morto in un incidente di auto. Poi quando si sveglia l’uomo è accanto a lei. Si accorge che non sta vivendo la settimana in ordine e deve fare qualcosa per salvare il marito dalla premonizione.

Anno: 2007; Durata: 1h 35m; Cast: Sandra Bullock, Julian McMahon, Amber Valletta, Marcus Lyle Brown, Jason Douglas