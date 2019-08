Esodo, bollino nero nel weekend: scioperi e maltempo

Sono attesi milioni di cittadini sulle strade per l’esodo del primo weekend di agosto, con la partenza per le ferie per milioni di italiani. Ma proprio il weekend coincide con il forte maltempo atteso al Nord e con lo sciopero dei casellanti che inizierà domenica.

Si rischia di creare maggior disagio in una situazione che sarebbe già stata “affollata” sulle strade delle maggiori autostrade italiane, con occhio particolare sull’A1 per chi si sposta dal Nord al Sud della Penisola.

Già nelle prime ore del mattino si è registrato traffico molto intenso sull’A1 da Milano sud fino a Fidenza e sempre sull’A1 tra Valdichiara ed Orvieto, con code che hanno raggiunto i 17 chilometri in quest’ultimo tratto.

È in vigore un divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle 22, che riprenderà anche domani dalle 7 alle 22. In questo modo si cerca di non congestionare un traffico che risulta comunque molto intenso.

Con lo sciopero dei casellanti da domani si creeranno molte code anche ai caselli, con in funzione solo il telepass e quelli automatici. Autostrade ha precisato che non sarà reso gratuito il passaggio, nonostante lo sciopero ai caselli.