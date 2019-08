F1, male le Ferrari in Ungheria, sulla pioggia bene le Red Bull

Con la pioggia sul circuito dell’Hungaroring la seconda sessione di prove libere è andata alle Red Bull, che hanno segnato il primo e secondo tempo con Gasly e Verstappen. Terzo Hamilton, mentre le Ferrari sono rimaste indietro: settimo Charles Leclerc e solo tredicesimo Sebastian Vettel.

La seconda sessione ha avuto pochi giri, a causa della pioggia, con i team che non hanno voluto rischiare di rovinare il weekend facendo troppi giri sul bagnato, con la possibilità di uscire fuori pista e creare danni.

Il miglior tempo è stato quello di Gasly, con 1’17”854, che ha dato segnali di ripresa in casa Red Bull, dopo l’inizio di stagione non esaltante. Quinto tempo per Ricciardo su Renault, davanti a Kimi Raikkonen su Alfa Sauber. Anche Giovinazzi in top 10, in costante miglioramento, nonostante sia sempre dietro a Raikkonen.