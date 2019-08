Groenlandia, il grande caldo crea fiumi d’acqua record

L’anticiclone africano che nelle scorse settimane ha fatto toccare temperature record in Francia e Germania, ha raggiunto la Groenlandia, causando uno scioglimento record dei ghiacciai, andando a formare dei nuovi corsi d’acqua che non si vedevano dal 2012.

Gli esperti stimano la liquefazione intorno alle 10 tonnellate di ghiaccio al giorno, con le temperature che si sono innalzate a causa dell’arrivo dell”ondata di calore dall’Africa.

Le immagini arrivano dagli aerei e dai droni della zona, con chiari corsi d’acqua che si vanno a formare a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Per il momento la Groenlandia mantiene l’82% delle sue terre di ghiaccio perenne, ma le tonnellate che si sono sciolte nelle ultime ore hanno formato dei fiumi che scorrono in mezzo al ghiaccio.

In totale quest’estate si perderanno 197 miliardi di tonnellate di ghiaccio, come riportato Ruth Mottram, climatologa della Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte. In generale nel 2019 sono 240 miliardi di tonnellate di ghiaccio che si sono sciolte, contro i 290 del 2012, record che potrebbe essere battuto, nonostante ora le temperature siano in diminuzione ed il processo verrà rallentato.