Jovanotti annuncia un concerto all’aeroporto chiuso di Linate

Un annuncio a sopresa, un nuovo concerto di Jovanotti, che al momento è impegnato nel tour sulle spiagge, da tenere a settembre nell’aeroporto di Linate, chiuso da pochi giorni per lavori di ristrutturazione e che rimarrà chiuso per tre mesi.

Una “festa finale” per salutare i fan dopo il tour estivo “Jova Beach Tour”, con la scelta dell’aeroporto di Linate come luogo di incontro per l’ultimo concerto. Sul pratone dello scalo di Forlanini verrà organizzato il concerto del 21 settembre, dove si ritroveranno decine di migliaia di fan.

Un’occasione da sfruttare, per Jovanotti, quella della chiusura temporanea di Linate, con i suoi enormi spazi che potranno ospitare moltissimi spettatori. In teoria questo risolve anche il caso legato ad Albenga, con i fan che sono rimasti con il biglietto e senza concerto, a causa dell’erosione della spiaggia. Era stato detto che entro il 5 agosto sarebbe stata trovata una soluzione, ora è probabile che chi è in possesso di quel biglietto potrà entrare a Linate gratis. A dare l’annuncio la società organizzatrice Trident.