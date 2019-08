Lille-Roma 2-3, decide Cristante nel recupero

Buona prestazione della Roma di Fonseca, che riesce a mettere un’altra vittoria in questo precampionato, grazie al gol di Cristante in pieno recupero, in una gara che stava andando sul 2-2 finale, con Under e Zaniolo che hanno recuperato l’iniziale svantaggio.

I francesi erano andati in vantaggio nel primo tempo con Weah, ma poi con Under (assist di Dzeko) ad inizio ripresa e con Zaniolo i giallorossi passano in vantaggio. Pareggio di Araujo, ma al 91esimo il gol di Cristante regala la vittoria alla Roma.

La gara era iniziata bene per la Roma, con Zaniolo lanciato in area da Dzeko, che però spara alto. Poco dopo arriverà il gol francese con Timothy Weah, il numero 14 riesce a superare Pau Lopez, che gli aveva parato il primo tentativo.

Migliore la ripresa dei giallorossi, che macinano gioco e ribaltano la gara con un uno-due in dieci minuti. Dzeko metterà lo zampino in tutti e tre le reti, ma rimane comunque sul mercato, con l’Inter alla finestra dopo aver lasciato la pista Lukaku.