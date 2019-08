Maguire per 93 milioni di euro allo United: il più costoso di sempre

Il difensore più pagato al mondo non è De Ligt o Van Dijk, da oggi sarà Harry Maguire, difensore del Leicester che è stato acquistato dal Manchester United per 85 milioni di sterline, circa 93 milioni di euro.

A breve dovrebbe essere ufficializzato il passaggio al Manchester United, con un contratto pronto da sei milioni a stagione per il calciatore inglese. Maguire, classe 1993, è uno dei prospetti più interessanti della Premier League, ha avuto modo di mettersi in mostra al Mondiale con l’Inghilterra dello scorso anno.

Oggi ci dovrebbero essere già le visite mediche, mentre il primo allenamento sarà lunedì, in previsione del ritorno in campo della prossima settimana in Premier League. Lo United ha parecchi soldi da spendere, come hanno dimostrato con la trattativa per Dybala, con un ingaggio notevole proposto al giocatore, ma hanno anche dei reparti da ricostruire, con Pogba sempre più fuori dal progetto e il resto del centrocampo che fatica a brillare, con Fred e Matic unici elementi di interdizione della rosa.