News pensioni: i tempi di risposta dell’Inps alle domande presentate

Quanto tempo impiega l’Inps una volta presentata la domanda di pensione? Con l’introduzione della riforma di Quota 100 nel 2019 saranno circa 200mila le domande in più che verranno presentate, oltre chi aveva comunque diritto anche con la Legge Fornero.

In generale sono previsti tempi lunghi da parte dell’Inps, che deve verificare la situazione di ogni richiedente, prima di poter stimare un assegno di pensione. Sono molti i cittadini vicini alla pensione che si chiedono quanto tempo ci voglia dalla presentazione della domanda all’effettivo arrivo della mensilità. L’Inps ha dei tempi predefiniti per ciascuna pratica, ma non tutti sono brevi.

Come fare domanda di pensione online

Chi si sta per avviare alla pensione e vuole farla online, l’Inps mette a disposizione il proprio portale per presentarla. Servirà avere il proprio PIN per accedere ai servizi INPS sul sito e poi andare nella sezione “Domanda di pensione“.

Per accedere al nuovo portale dell’Inps occorre andare qui, fare accesso con i propri dati ed andare nella sezione Servizi al cittadino. La procedura è automatica, bisognerà inserire i propri dati e poi sarà il sistema a caricare i documenti necessari alla domanda, come il reddito, i conti mobiliari e altro. Chi non volesse presentarla online, si può presentare anche tramite il CAF, il patronato od attraverso il proprio commercialista.

Tempi di risposta dell’Inps alla domanda di pensione

Negli ultimi anni i tempi di attesa dei cittadini sono lievemente aumentati. Al momento l’attesa stimata è di tre mesi per i dipendenti privati ed otto mesi per gli statali.

Stando alle stime fornite dall’Inps, il primo assegno arriverebbe 150-180 giorni dopo la richiesta, che possono diventare 120 in caso di assegno di invalidità.

Tempi brevi per chi va in pensione con Quota 100

Rispetto alla procedura standard, per Quota 100 i tempi di risposta sono entro i 60 giorni, con i primi assegni che sono stati pagati al 1° aprile. Per chi rientra nel decreto pensioni di Quota 100, infatti, è stata stabilita una “corsia preferenziale” per smistare queste pratiche nel minor tempo possibile, con premi di produttività ai dipendenti. Questo anche perché il governo aveva bisogno di sapere quanti cittadini avevano diritto il primo anno, con la recente manovra correttiva che ha tagliati, infatti, una parte di fondi per Quota 100 dopo che ci si è resi conto che le domande accettate erano meno di quelle stimate.

Controllo dello stato di avanzamento della domanda

Per chi ha presentato la domanda e vuole controllare lo stato del proprio fascicolo, deve avere un PIN, una Carta Nazionale dei Servizi o un’identità SPID ed accedere ai servizi INPS. Una volta dentro il portale dell’istituto di previdenza basterà inserire il proprio codice fiscale e l’identificativo della pratica per verificare lo stato contributivo in tempo reale.