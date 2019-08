Palermo, devastazione nella notte: incendi e roghi, 50 evacuati

Degli incendi hanno devastato le colline nel palermitano, causando l’evacuazione di 50 persone, con la zona di Monte Caputo, a Monreale, che è quella più colpita. La prefettura ha attivato i servizi di emergenza.

La notte è stata molto intensa per i soccorsi, con impiegati moltissimi mezzi dei Vigili del fuoco, vari canadair e la forestale. Quattro famiglie sono state dovute far evacuare, nella zona di Trabia, mentre 50 persone sono state evacuate a San Martino delle Scale.

Quello più devastante è stato al Monte Caputo, con i soccorsi che sono dovuti intervenire per sgomberare la zona, nonostante non sono stati comunque riscontrati feriti. Al momento la Protezione civile non può stimare i danni, con alcuni incendi ancora non domati.