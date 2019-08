Stangata per Messi: tre mesi di squalifica in Nazionale

Lionel Messi paga caro lo sfogo in Coppa America dello scorso mese, il 6 luglio, durante la sfida contro il Cile, quando alla fine della gara rilasciò dichiarazioni di accusa nei confronti degli organizzatori. Per questo la Conmebol ha ritenuto di squalificare tre mesi il talento del Barcellona, con anche 50mila dollari di multa.

“Non dobbiamo far parte della corruzione del torneo. Sono stato punito per quanto detto dopo la gara contro il Brasile”, aveva detto Messi alla fine della partita.

Il cinque volte Pallone d’Oro aveva ricevuto un’espulsione al 37esimo del primo tempo, con una seguente rissa con Medel, ex Inter. Per il rosso era stato squalificato per un turno, coincidente con la prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2022, in programma a marzo 2020.

Inoltre Messi aveva anche evitato la cerimonia di premiazione, non ritirando la medaglia. Adesso dovrà saltare tre partite fino al 3 novembre. Non sono nemmeno bastate le scuse, con Messi che aveva parlato di “stress emotivo”.