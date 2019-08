Terremoto in Indonesia di magnitudo 6,8: una vittima e quattro feriti

Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, con la scossa che è stata rilevata di magnitudo 6,8 vicino l’isola di Giava. In totale il bilancio è di una vittima e di quattro feriti, con le autorità ed i soccorsi che stanno continuando a monitorare la situazione.

L’istituto di geofisica americano (USGS) ha stimato un epicentro a 151 chilometri da Banten, nella costa sudoccidentale. I soccorsi hanno stimato che sono circa 113 le case danneggiate e oltre 1.000 persone hanno dovuto trovare un altro rifugio.

Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima sarebbe morta d’infarto per il terremoto, dunque non un decesso strettamente correlato a crolli di edifici o situazioni di simile entità. Le quattro persone ferite invece alloggiavano in case che sono state identificate come non sicure.