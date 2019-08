Calciomercato Juve, Dybala-Lukaku: oggi Paratici in Inghilterra per chiudere

Oggi potrebbe essere il giorno buono per la chiusura della trattativa che porterà Romelu Lukaku in bianconero, l’attaccante belga ha già l’accordo con la Juventus, ma serve quello di Dybala con lo United per poter effettuare lo scambio.

Dybala aveva sparato alto alla dirigenza inglese: 20 milioni di stipendio, tre in più di Pogba. Su queste basi la trattativa potrebbe interrompersi, per questo oggi il ds bianconero Paratici è atteso in Inghilerra per un “blitz” con il Manchester United. La formula è sempre quella dello scambio alla pari.

Con il mercato inglese in chiusura l’8 agosto, la dirigenza bianconera non vuole pagare i 90 milioni cash che chiede il Manchester United, ma vuole operare lo scambio. Lo scambio è fattibile solo pochi giorni, perché altrimenti lo United non potrebbe tesserare Dybala. L’Inter resta a guardare, la sua offerta è ferma a 70 milioni più bonus, rifiutata dalla squadra inglese, ma potrebbe tornare all’attenzione della dirigenza se saltasse lo scambio con Dybala.