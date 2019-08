Community Shield, vince il Man City ai rigori contro il Liverpool

Una vittoria ai rigori per i campioni d’Inghilterra, che riescono ad avere la meglio su quelli d’Europa del Liverpool. Guardiola ha impostato la partita per partire forte, con il gol trovato subito con Sterling nel primo tempo, ma nel secondo tempo il Liverpool ha preso in mano il gioco, trovando il pareggio a pochi minuti dal termine con Matip, e portando la gara ai rigori. Un errore per il Liverpool dal dischetto con Wijnaldum, che è costato il trofeo.

Il secondo tempo è stato più a favore del Liverpool, che non ha però sfruttato tutte le occasioni create. Questa era la prima gara ufficiale della stagione inglese, che il prossimo weekend riprenderà con la Premier League in campo dal 9 agosto.

Arriva il primo trofeo stagionale per Pep Guardiola, con il suo Manchester City che resta la squadra da battere per il titolo in Inghilterra, mentre in Europa non parte da favorito. Quest’anno il Man City ha fatto poche operazioni di mercato, mantenendo la rosa dello scorso anno, con l’incognita Sané, richiesto dal Bayern Monaco.