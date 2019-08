Di Battista attacca Salvini: “Indignato per come tratta la stampa”

Duro attacco dell’attivista del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, che critica l’atteggiamento di Salvini verso il giornalista di Repubblica, Valerio Lo Muzio, dopo il battibecco durante la conferenza stampa in spiaggia.

“Non sono indignato per il giro sulla moto d’acqua del figlio, ma per il comportamento di Salvini con la stampa. Io ho criticato la stampa ma non mi sono mai permesso di mancare di rispetto ad un cronista che faceva domande”, ha spiegato Di Battista durante un festival a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove presentava il suo libro “Politicamente scorretto“.

Inoltre Di Battista ha aggiunto che è grave che qualcuno abbia tentato di oscurare le riprese, con riferimento ai due poliziotti che avrebbero chiesto di non riprendere la scena.

Dal M5S queste sono le uniche parole di condanna che sono arrivate all’alleato di governo, Di Maio si è concentrato più sulle riforme da portare avanti con Salvini, con quella della Giustizia che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Non è la prima volta che Salvini viene attaccato da Di Battista, era già successo con i casi di corruzione di Siri.