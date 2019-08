I nuovi iPhone potrebbero avere il pennino, non amato da Steve Jobs. Usciranno a settembre ed alcuni dettagli sono stati già resi noti, come il design e la tripla fotocamera posteriore. La previsione è stata pubblicata da Citi Research, con in passato che aveva già lanciato anticipazioni ritenute poi affidabili.

La Apple Pencil, così denominata nel 2015 quando uscì ufficialmente può funzionare insieme al display per dare più feeling all’utente. Solitamente sono vendute per Apple iPad Pro, con due modelli, uno per gli iPad Air e mini ed una per gli ultimi Pro. Con l’uscita dell’iPhone 2019 potrebbe essere compatibile anche con loro.

Se questo dovesse accadere, si andrebbe in direzione contraria rispetto al pensiero di Jobs: “Nessuno vuole una stilo”, anche se in quel periodo ancora non erano diffusi gli smartphone con una diagonale di schermo oltre i 6 pollici, che può dare un senso al pennino.

Tra poche settimane Apple renderà noti i dettagli sui nuovi iPhone, dove si scoprirà se questa anticipazione era fondata.