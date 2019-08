ICC, l’Inter vince ai rigori contro il Tottenham

Vittoria ai rigori per l’Inter contro il Tottenham ai rigori, dopo una gara finita 1-1, con gli Spurs in vantaggio con Lucas Moura e la squadra di Conte che ha trovato il pareggio con Sensi.

Ai rigori grazie alle parate di Handanovic la squadra nerazzurra è riuscita a sopravanzare di un rigore il Tottenham, con gli errori di Eriksen e Skipp.

Una buona gara dell’Inter, che ha tenuto il ritmo della squadra inglese, più avanti con la preparazione per l’inizio della Premier League, previsto per il prossimo weekend. Nel secondo tempo poche occasioni per entrambe le squadre, con un ritmo intenso a tratti ma senza nessuna grande occasione da gol, se non su ripartenze.

L’Inter ha messo in campo molti giovani, con D’Ambrosio che è stato l’unico a giocare 90 minuti come Handanovic. Risposte positive per l’Inter, contro una squadra di livello, vicecampione d’Europa.