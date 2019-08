La sterlina potrebbe valere un dollaro in caso di No Deal

Gli esperti hanno stimato un ulteriore calo della sterlina se si dovesse prefigurare uno scenario No Deal, come ha fatto intendere Boris Johnson, che non lo ha affatto escluso, ma ha, anzi, detto che “resta sul tavolo”.

Le stime fatte anche dallo stesso governo britannico in caso di No Deal non sono positive, si parla di una perdita del Pil per -9% negli anni successivi. La stessa sterlina, che già ora ha toccato i suoi minimi storici, potrebbe calare ulteriormente.

Sono lontani i tempi, nel 2006, quando un pound valeva due dollari. Ora il cambio ha toccato i suoi minimi a 1.24 dollari, ma secondo quanto stimato, in caso di No Deal potrebbe scendere sotto quota 1.10 dollari, scenario accaduto sono nel 1985.

Nel 1985 toccò il record negativo di 1.05 dollari, nell’anno in cui gli Usa svalutarono molto la moneta per avere un dollaro forte. Il calo più importante lo si è avuto sia con la crisi del 2008, sia dopo il referendum Brexit.

“Il pound ha avuto un forte calo da quando il primo ministro Theresa May ha annunciato le sue dimissioni, perché si è cominciata a temere una hard brexit”, ha detto un esperto del settore, confermando la possibilità di parità tra dollaro e sterlina.

La stessa Bank of England aveva detto a novembre che la sterlina poteva raggiungere la parità con il dollaro in caso di No Deal.

Con l’euro il cambio è già quasi alla pari, con i record di minimo raggiunti la scorsa settimana, che hanno reso sempre meno convenienti le vacanze degli inglesi in Italia e non solo.