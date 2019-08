Mick Schumacher vince il GP di Ungheria di Formula 2

Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara in Formula 2, nella gara-2 (Gara Sprint) del GP di Ungheria, è partito in pole position dopo essere arrivato ottavo nella gara-1 (Feature Race) di ieri pomeriggio. A festeggiare il giovane 20enne della Ferrari Driver Academy c’era anche la madre Corinna.

Il pilota tedesco ha vinto davanti a Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara, che non sono riusciti a superarlo, in un circuito comunque ostico sui sorpassi.

“Una gara fantastica, Nobu mi ha fatto divertire, non è stato facile. Il cuore batteva forte”, ha detto Mick Schumacher dopo la gara. Vince in Ungheria dopo 15 anni dall’ultima vittoria del padre, che è ancora in fase di recupero, come aveva dichiarato Jean Todt la scorsa settimana.