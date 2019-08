Migranti, i 40 della Alan Kurdi andranno a Malta. Open Arms verso Valencia

L’annuncio è arrivato direttamente dal premier maltese, Joseph Muscat, che tramite Twitter ha dichiarato che Malta consentirà lo sbarco dei migranti della Alan Kurdi, che saranno poi redistribuiti nei Paesi Ue.

“Nessun migrante rimarrà a Malta”, ha spiegato il premier maltese. La nave dell’Ong Sea Eye aveva soccorso dei migranti nei giorni scorsi al largo della Libia, ricevendo il divieto di ingresso in acque italiane dal Viminale. La nave Alan Kurdi sbarcherà al porto maltese de “La Valletta”.

La Germania sembra abbia richiesto a Malta di far sbarcare i migranti, come ha specificato lo stesso premier maltese, e successivamente saranno redistribuiti in vari paesi europei.

Open Arms, che ha soccorso altri migranti sempre nella zona Sar libica, ha ricevuto l’offerta di Valencia di un porto sicuro nelle scorse ore.

Following request by #Germany, #Malta will allow 40migrants on German vessel #AlanKurdi to transfer to @Armed_Forces_MT asset, enter port. German gov & @EU_Commission arranged for all persons to be distributed amongst number of EU MemberStates. No migrants will remain in Malta-JM

