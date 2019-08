Nuova sparatoria a Dayton, in Ohio: almeno 7 morti

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti dopo quella di ieri in un centro commerciale in Texas. Questa volta un uomo ha iniziato a sparare a Dayton, in Ohio, con un secondo uomo che lo ha aiutato. Uno dei due sarebbe stato ucciso dalla polizia, mentre l’altro sarebbe in fuga.

Sono passate solo poche ore dalla sparatoria ad El Paso e ci sarebbero almeno altre 10 persone colpite, secondo come riportano i media locali.

La polizia ha comunicato che l’assalitore è un uomo bianco con un fucile. L’altro uomo è fuggito a bordo di un auto, investendo un pedone.

Non ci dovrebbero essere collegamenti con la sparatoria in Texas, che era stata ipotizzata come “suprematista”. C’è anche l’ipotesi di emulazione, viste le poche ore di distanza che sono passate tra le due azioni.

CBS News is aware of reports of mass shooting in Dayton Ohio. Right now police are not confirming how many people may be wounded or deceased. I know there’s scanner traffic and people are tweeting those numbers. We won’t. We will wait for official word.

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 4, 2019