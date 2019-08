Oggi lo sciopero casellanti: rischio lunghe code in uscita autostrade

Si rischiano lunghe code ai caselli nella giornata di oggi, con lo sciopero che inizierà alle ore 8 e finirà alle ore 22. L’autostrada si pagherà, come comunicato dalla società, ma saranno aperti solo i caselli automatici. Questo potrebbe “ingolfare” tutte le uscite, creando lunghe code per uscire.

Questa domenica era previsto il bollino nero sulle autostrade, per l’esodo atteso delle persone in partenza per le ferie che si andava a scontrare con lo sciopero dei casellanti. I sindacati non hanno trovato l’accordo con il governo e con la società che gestisce le autostrade, ma hanno chiesto comunque che vengano aperti tutti i caselli per evitare lunghe code.

Difficile però, che accada. La mancanza di personale garantirà solo i varchi con telepass, quelli con le carte e gli sportelli con il pagamento automatizzato.

Le code più lunghe sono attese sull’A1 Milano-Napoli, con ieri che si sono registrate fino a 17 chilometri di code. Code anche sull’A4, nonostante il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che è stato attivato per il weekend.