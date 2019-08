Sondaggi elettorali oggi Termometro Politico: Lega stabile, Meloni supera Forza Italia

Gli ultimissimi sondaggi politici di Termometro Politico, realizzati per La7, mostrano come le distante tra i partiti siano abbastanza stabili, con la Lega in netto vantaggio sul resto dell’offerta politica.

Il partito di Salvini si attesta al 37,5%, in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione dello stesso istituto, quando era al 37,9%. Il PD rimane con il suo bacino elettorare delle elezioni europee, al 22,6%, mentre il Movimento 5 Stelle è fermo al 17%, senza essere riuscito a risalire dopo le elezioni.

Confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia, con il partito di Berlusconi nel caos, con l’uscita di Toti e la formazione di “Altra Italia”, una federazione di centro che va ad affiancare in maniera un po’ confusa il partito.

Dietro i partiti rimangono stabili, con +Europa al 2,2%, La Sinistra al 2%, Europa Verde al 1,9% ed il Partito Comunista di Rizzo all’1%.

Gli italiani vogliono tornare alle urne

Come rilevato anche da altri sondaggi elettorali, gli italiani vogliono in maggioranza il ritorno alle urne, per motivi diversi, chi è all’opposizione, chi non vuole più divisioni all’interno del governo ed anche chi vorrebbe andare al governo da solo.

Il governo deve proseguire nonostante le tensioni tra Lega e M5S?

Sì, indipendentemente dalle divergenze, stanno lavorando bene 19,4% Sì, ma devono andare d'accordo 20% No, indipendentemente dalle divergenze, stanno lavorando male 29,8% No, le divisioni sono tali che il governo è meglio si fermi 27,3% Non so 3,5

I dati sembrano allarmanti per le opposizioni, difatti solo una delle quattro risposte possibili è di totale contrasto al governo, il “No, stanno lavorando male”, è al 29,8%. Una cifra esigua, se si pensa che racchiude tutti i partiti minori, il PD, Forza Italia ed anche (forse) Fratelli d’Italia. Le altre risposte sono comunque positive nei confronti del governo, nonostante si vorrebbero meno divergenze all’interno degli alleati.