Tensione M5S, Bugani si è dimesso dalla segreteria: “Non sono attaccato alla poltrona”

Non il solito scontro con la Lega, ma questa volta problemi in casa per il Movimento 5 Stelle, con una figura importante a livello organizzativo, come quella di Massimo Bugani, che si è dimesso dalla segreteria. È un volto storico del M5S, presente dalle prime battaglie, nonché facente parte della classe dirigente del “nuovo corso”.

Le sue prime parole sono state: “Non sono attaccato alle poltrone”. Bugani è anche socio di Rousseau, un uomo di peso per il legame con Davide Casaleggio, nonostante non vada mai in televisione.

Si è dimesso anche da consigliere comunale a Bologna, oltre che da coordinatore del M5S in Emilia-Romagna. L’annuncio è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano, con un’intervista all’esponente grillino.

“Non mi ha perdonato – dice Bugani – dopo che nel 19 giugno invocavo unità nel Movimento e sostenevo che le figure di Di Maio e Di Battista fossero complementari. Poche ore dopo mi chiesero di non rilasciare più interviste e non capivo perché. In questa occasione ho capito che non c’erà più fiducia in me e nel giro di pochi giorni mi hanno fatto sapere che il mio stipendio da vicesegretario sarebbe stato dimezzato, da 3.600 euro a 1.800 euro”, questa la spiegazione di Massimo Bugani.

L’ex esponente del M5S ha spiegato di aver avvertito Grillo, Casaleggio, Di Battista ed altri amici della sua decisione.