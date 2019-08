Tutte le (molte) cose che non tornano nell’omicidio di Mario Cerciello Rega

L’omicidio di Mario Cerciello Rega è risultato molto confuso dalle prime ore: dalla notizia, poi rilevatasi errata, del coinvolgimento di due nordafricani, all’ordinanza del Gip, che ha lasciato spazio a molte domande, con pochi chiarimenti forniti durante la conferenza stampa.

Quasi tutta la dinamica dei fatti che è stata diffusa dalle autorità ha parecchi buchi temporali e logici. Ci si aggiunge la confusione tra Gip e Comandante provinciale, con il primo che inserito un Omissis all’interno dell’ordinanza, cosa che Francesco Gargano aveva negato durante la conferenza stampa pubblica.

Di assodato c’è solo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ed il coinvolgimento dei due americani, con Elder Lee esecutore materiale dell’omicidio. Ma tutto il resto fatica a tornare ed oggi è stato annunciato dalle autorità che non è stato possibile reperire i video delle banche della zona, cosa che invece subito dopo l’omicidio era stata data per assodata.

Oltre le dinamiche che non tornano, si potrebbe anche aggiungere la discussa foto di Elder Lee, bendato in caserma, che ha fatto il giro del mondo. Le autorità hanno dichiarato che era stata messa per non far vedere alcuni sospetti al giovane, ma anche qui manca qualche pezzo. Potrebbe anche non essere stata, come è stato da molti ripetuto, un’azione di “prevaricazione” delle forze dell’ordine, ma “necessaria” per nascondere qualcosa che il giovane non doveva vedere.

Il ruolo di Brugiatelli

Una delle persone chiave dell’indagine è Sergio Brugiatelli, di cui nessuno ha capito il ruolo. È stato smentito fosse un mediatore, non vendeva droga, non era un informatore, dunque cosa faceva a piazza Mastai, a Trastevere, in compagni di carabinieri fuori servizio? Gli stessi carabinieri che gli hanno consigliato di fare la chiamata “ufficiale” al 112, avvenuta un’ora dopo l’effettivo contatto con le forze dell’ordine.

Ma anche nella questione dell’Omissis è coinvolto Brugiatelli, che durante l’interrogatorio ha fatto l’elenco delle cose presenti nello zaino rubato, causa effettiva della morte del carabiniere, perché proprio dall’operazione legata al “cavallo di ritorno” è stato poi colpito a morte.

Secondo alcuni quotidiani nazionali, come il Corriere, è possibile ipotizzare che Brugiatelli abbia detto che nel cellulare di marca Nokia, c’erano i contatti dei carabinieri. Il che spiega come mai si trovavano con lui a piazza Mastai e come mai c’è stato un contatto diretto con Mario Cerciello Rega, che sembra essere stato chiamato prima dell’incidente.

In questo eventualità salirebbe l’ipotesi di Brugiatelli-informatore, ma sia lui che le autorità hanno negato questa ipotesi. E non spiega comunque la fretta di recuperare lo zaino.

Quattro pattuglie per uno zaino

Il dispiegamento di forze per un “cavallo di ritorno”, con quattro pattuglie, come citato dal comandante provinciale Gargano durante la conferenza stampa, più la presenza dei carabinieri fuori servizio, più la presenza di Mario Cerciello Rega, senza pistola, e del collega Varriale.

Inoltre lo zaino sembra sia stato recuperato, ma nessuno ha chiarito cosa ci fosse al suo interno.

I carabinieri fuori servizio

Durante la conferenza stampa è stato accennato che molti carabinieri si prestano al “fuori servizio”. Dalle parole del comandante provinciale è sembrata una pratica forse anche troppo diffusa, confermata la notte dell’omicidio, con due carabinieri fuori servizio che si trovavano a Trastevere per una non precisata operazione di sicurezza. In quel momento entrarono in contatto con Brugiatelli. Francesco Gargano ha comunque cercato di far passare il messaggio che la cosa è “normale” e si ripete spesso, cosa peraltro non molto logica.

Il graduato dei carabinieri, Sansone, è uno dei “fuori servizio” e colui che si accorge dello scambio di droga tra gli americani ed il pusher Pompei, tramite la mediazione di Brugiatelli, però non provvede al fermo dello spacciatore. Il fatto che fosse aspirina, potrebbe confermare la teoria che sembra al momento più valida, cioè che lo stesso “spaccio” fosse una non ben precisata operazione dei carabinieri, con Brugiatelli nel ruolo di informatore.

A sostegno di questa teoria ci sarebbe il fatto che invece di mandare Brugiatelli all’incontro a via Cossa, viene mandato Mario Cerciello Rega, l’unico disarmato in oltre 20 persone.

I nordafricani che non erano nordafricani

Anche qui molti i dubbi che emergono. Stando alle ricostruzioni fornite dal comandante provinciali, è stato Brugiatelli a parlare di nordafricani, ed è stato preso di parola, con i militari che hanno iniziato a cercare nordafricani come sospetti. “Brugiatelli ha avuto timore di essere associato ad una operazione di droga ed ha menzionato i nordafricani”, queste le parole del comandante provinciale Gargano.

Ma Brugiatelli aveva già parlato via telefono con i due americani, per accordarsi per il “cavallo di ritorno”. Dall’accento si poteva concludere che non fossero nordafricani. Inoltre lo stesso Brugiatelli ha già smentito di aver dichiarato che fossero nordafricani.

Per Elder Lee il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era una “minaccia”

Sono dichiarazioni di oggi, in linea con quanto sostenuto dai legali, che continuano a chiedere i video dell’accaduto. Elder Lee sostiene di aver temuto di essere strangolato, per quanto possa esagerare nel tentativo di difesa, non ha mai dichiarato di aver riconosciuto il carabiniere come tale.

La stessa famiglia del giovane ha chiesto i video dell’incidente, con il padre che ha chiesto chiarezza su quanto avvenuto ed ha accennato al fatto che “nemmeno loro sanno come sono andati i fatti”, facendo riferimento ai carabinieri.

Il video dell’omicido

Come già accennato, i carabinieri hanno dichiarato che le telecamere della Banca Unicredit di via Federico Cesi, che sono due, una vicino l’ingresso ed una in strada, sono state trovate entrambe guaste. Entrambe puntavano nel luogo dell’omicidio.

Le agenzie il 26 luglio avevano dato altre informazioni, come ha scritto Rory Cappelli su Repubblica, si era già dato per assodato che le immagini delle telecamere erano state sequestrate. “Ad incastrarli sarebbero le riprese delle telecamere di videosorveglianza anche sul luogo dell’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega”, queste le parole delle agenzie il 26 luglio, con fonti che arrivavano dalle autorità. Secondo quanto riportato, proprio grazie ai video delle telecamere i carabinieri hanno potuto effettuare l’arresto.