Calciomercato Juve, salta la trattativa Lukaku-Dybala

Il Manchester United ha interrotto le trattative con Paulo Dybala, conseguentemente anche lo scambio con Lukaku ora è altamente improbabile. Il giocatore juventino aveva chiesto 20 milioni a stagione, cifra ritenuta evidentemente troppo alta dalla dirigenza inglese.

La Juventus aveva trovato sia l’accordo con lo United, sia quello con Lukaku, sulla base di 9 milioni netti a stagione. Inoltre si avvicina l’inizio della Premier League e con esso anche la fine del mercato inglese, che impedirebbe al Manchester United di trovare un sostituto.

Per questo motivo anche l’Inter rischia di non veder completata la trattativa per il giocatore belga: l’ultima offerta dei nerazzurri era di 70 milioni di euro, da pagare in più soluzioni. Nelle prossime ore si potrebbe sbloccare la trattativa, a meno di tre giorni dalla chiusura del calciomercato in Inghilterra.

Nella trattativa tra United e Juventus era stato inserito Mario Mandzukic, che potrebbe comunque partire per la squadra di Solskjaer. Bloccato Pogba, che ha convinto l’allenatore a tenerlo.