Champions League, sorteggiati i playoff: Ajax e Porto dovranno faticare

Non un sorteggio facile per due delle squadre migliori ai playoff di Champions League, Ajax e Porto, che sono state sorteggiate nel percorso di Olympiacos e Apoel. Da quest’anno sono stati cambiati i playoff di qualificazione ai gironi, con un percorso per i “campioni” del proprio paese ed uno per le “piazzate”, cioè le squadre che hanno ottenuto una posizione valida per la qualificazione Champions nel loro campionato.

Il sorteggio ha decretato gli accoppiamenti che saranno possibili alla fine del terzo turno di playoff. Se l’Ajax passerà contro il Paok, dovrà affrontare la vincente di Apoel-Qarabag. Entrambe con esperienza europea e dunque un sorteggio che poteva andare meglio per la squadra rivelazione della passata stagione.

Anche il Porto può recriminare con la fortuna, è stato accoppiato con la vincente di Olympiacos-Istanbul Başakşehir se passerà il turno con il Kransodar. L’andata si giocherà il 20 agosto 2019 ed il ritorno la settimana successiva, il 27 agosto.

Playoff Champions League 2019/2020