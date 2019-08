Decreto Sicurezza-bis, il governo pone la fiducia al Senato

Come era stato ipotizzato, il governo ha posto la fiducia sul testo del decreto Sicurezza-bis, in esame al Senato. Lo ha comunicato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Sarebbe in corso la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi del voto.

Il decreto Sicurezza-bis è uno dei testi che si sono portati dietro le maggiori polemiche nelle ultime settimane. Nel testo sono previste multe per le Ong che non rispettano i divieti di entrata nelle acque territoriali, da 150mila euro ad un milione di euro, con la confisca della nave.

Le opposizioni hanno attaccato il governo, tra i banchi del PD si sono lanciati applausi di scherno e urla: “Vergogna”. I numeri al Senato sono ridotti, la maggioranza ha 166 voti su cui contare, ma nel M5S alcuni senatori potrebbero cambiare idea all’ultimo, rendendo il voto più complicato.