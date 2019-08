Di Maio: “Pronto un nuovo decreto sul lavoro e per i riders”

Sarebbe al vaglio del governo un nuovo decreto sul lavoro e le imprese, come ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, con un video su Facebook. Il decreto dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri prima delle ferie estive, che inizieranno giovedì.

In questi ultimi giorni sono molte le riforme che deve discutere il governo gialloverde, con oggi il voto in Senato per il decreto Sicurezza-bis, con la fiducia che verrà posta sul testo, per evitare di andare sotto con i numeri.

“Ho parlato con le piattaforme di Food Delivery e quindi ho deciso di fare una legge, d’ora in poi ai riders verranno riconosciute le tutele assicurative e l’assistenza sanitaria. Un salario minimo, come proposto dal M5S. Considerate che questi ragazzi non conoscono nemmeno chi sia il loro datore di lavoro”, queste alcune delle parole di Di Maio sul tema.