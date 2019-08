Governo, oggi si vota la fiducia al decreto Sicurezza-bis. Mercoledì la Tav

Oggi è il giorno del decreto Sicurezza-bis, atteso al Senato per l’approvazione finale, con i numeri che sono risicati e per questo il Governo metterà la fiducia. In totale sono 166 i voti sicuri a favore, ma ci potrebbero essere una decina di senatori del M5S che potrebbero votare contro, mettendo a rischio il provvedimento.

“Mercoledì si voterà la mozione sulla Tav, chi voterà “no” sappia che mette a rischio il governo”, ha detto Salvini alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco.

Sarà una settimana intensa a livello parlamentare, con le vacanze che iniziano giovedì, ma prima bisognerà votare su due provvedimenti chiave ed è previsto anche un Cdm per discutere sulla manovra di Bilancio. Non è nemmeno escluso un tavolo tra M5S e Lega per mettere da parte le differenze sulla riforma della Giustizia.

Il decreto Sicurezza-bis dovrebbe essere approvato in serata, con l’introduzione del daspo più severo per le manifestazioni sportive, multe fino a 150mila euro per le Ong, assunzioni di 800 persone nelle forze dell’ordine.

In ballo c’è anche un nuovo decreto sulle imprese, voluto da Di Maio, che dovrebbe regolare anche la crisi dei rider. Se ne potrebbe parlare nella giornata di martedì.