Grave il ragazzo di 12 anni colpito da un cassonetto

C’è l’ombra di un’azione contro i campeggiatori abusivi nel lancio di un cassonetto dalla strada ad una spiaggia di Bergeggi, in Liguria, che ha preso un ragazzo di 12 anni, ricoverato in gravi condizioni.

Il ragazzo francese dormiva in tenda quando è stato colpito alla testa dal cassonetto, lanciato da 20 metri di altezza. Ora sarebbe ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, con il referto medico che parla di un trauma cervico facciale. Per ora i medici non hanno sciolto la prognosi, sono da valutare eventuali danni neurologici.

Il padre del ragazzo ha lanciato l’appello ad eventuali testimoni: “Se qualcuno ha visto vada alla polizia e denunci. Per colpa di un folle la vita di mio figlio di 12 anni non sarà più la stessa, ora è in coma farmacologico”, ha dichiarato ai cronisti. Ora è in terapia intensiva pediatrica per valutare lo stato di coscienza ed eventuali danni neurologici.

Tra le ipotesi c’è la teoria della “bravata” di alcuni vandali, ma potrebbe essere stato anche un blitz anti-campeggiatori abusivi, quindi studiato e pianificato. L’incidente è avvenuto venerdì notte, quando il ragazzo dormiva in tenda e dalla strada soprastante Aurelia è stato lanciato il cassonetto.

Il sindaco di Bergeggi chiede collaborazione ma ammette il problema dei campeggi abusivi: “Speriamo che le condizioni del ragazzo migliorino, ma questo episodio mostra come sia evidente che occorre affrontare il problema dei ‘camping abusivi’ sulle spiagge protette”.