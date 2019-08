Pogba, rifiutati 30 milioni più James dal Real Madrid

Paul Pogba è incedibile. Questa sembra la linea del tecnico Solskjaer che non venderà uno dei suoi migliori giocatori a pochi giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra. È stata rifiutata un’offerta del Real Madrid di 30 milioni più il cartellino di James Rodriguez.

Il Manchester United chiede 160 milioni di euro per il centrocampista, cifra che nessuno può al momento offrire e soprattutto la valutazione attuale di James Rodriguez non può arrivare ai 100 milioni di euro, considerato che è in uscita e reduce da stagioni non esaltanti.

Era stato lo stesso tecnico Solskjaer a dichiarare incedibile il giocatore: “Non verrà venduto”, aveva spiegato. Nonostante il giocatore avrebbe la voglia di muoversi, dopo una stagione non esaltante ed uno in arrivo che vedrà il Manchester United fuori dall’Europa che conta.

Ci aveva provato anche la Juventus, come hanno riportato i quotidiani sportivi nazionali, provando ad inserire Matuidi, Mandzukic e Dybala, con quest’ultimo però che ha già rifiutato la destinazione, come noto dalla trattativa per Lukaku.