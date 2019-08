Roma, la sindaca Raggi dà il via alla demolizione del tratto di Tangenziale Est

Dopo anni di attesa la demolizione di un tratto della Tangenziale Est è stata portata avanti, in un cantiere che durerà 450 giorni e che risolverà uno dei problemi della zona della stazione Tiburtina. Lo smantellamento di quel tratto era stato richiesta dai tempi della giunta Veltroni, ma non era mai stato perfezionato.

Sulla via Tiburtina, sempre molto congestionata, i mezzi in direzione Salaria non potranno più circolare sulla rampa di immissione alla Tangenziale Est, nelle vicinanze di via Masaniello. È prevista la chiusura anche della rampa vicino piazzale delle Crociate, in direzione Olimpico. Le prime code si sono già registrate, ma per questo si è scelto il periodo estivo per iniziare i lavori, nonostante poi si andrà avanti per oltre un anno.

L’inizio dei lavori è stato inaugurato alla presenza della sindaca Raggi, dell’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta e del presidente del II Municipio, Francesca del Bello, in quota PD. La sindaca ha dato la prima “picconata”, immortalata dalle telecamere dei cronisti.