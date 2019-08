Sondaggi elettorali oggi Demos: gli italiani vogliono TAV e Autonomia

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali effettuati dall’istituto Demos, gli italiani sono in gran parte favorevoli sia alla Tav, sia all’Autonomia differenziata. La distribuzione dei giudizi favorevoli è ben distribuita tra i partiti, anche quelli di opposizione, con un totale del 70% favorevole alla TAV ed un 63% favorevole all’autonomia.

Aumento dell’approvazione negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi la fiducia degli elettori verso queste due misure è aumentata in maniera costante. Nelle rilevazioni fatte a marzo sia la Tav che le autonomie avevano 2-3 punti in meno di approvazione, segno che il parlarne di più a livello mediatico ha convinto gli elettori. A maggio si è registrata una contrazione per quanto riguarda i consensi sulla Tav, che ha perso quasi sette punti in due mesi, recuperati nel mese di luglio.

Come è distribuito il voto nei partiti

Quasi tutti i partiti hanno un giudizio favorevole delle due misure, compresi PD e Forza Italia. Unico dato sotto la media nazionale è quello degli elettori PD sulle autonomie, che comunque si mantiene in un alto 49%, ma più basso rispetto ai partiti di governo, che superano l’80%.

Anche al Sud approvano l’autonomia regionale

Il dato che emerge nel sondaggio elettorale sulle Regioni, è che anche nel Meridione gli italiani sono in maggioranza favorevoli all’autonomia, con un 57% che è costante al Centro-Sud e nelle Isole.

I consensi maggiori arrivano dal Nord-Est, dove è nata la Lega e dove è nata l’idea iniziale del federalismo. Con l’86% quasi la totalità degli elettori è sostanzialmente favorevole all’autonomia, che li riguarderebbe in prima persona.