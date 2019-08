Usa, Trump: “Pena di morte per chi commette stragi, sconfiggere razzismo e suprematismo”

Dopo che gli Stati Uniti hanno subito due attentati suprematisti, uno ad El Paso in Texas ed uno a Dayton in Ohio, il presidente Trump ha preso la parola, proponendo la pena di morte per chi si rende autore di stragi per razzismo o suprematismo.

“Sono stati l’odio ed i disturbi mentali a sparare, non le armi”, un Donald Trump molto netto, non potrebbe essere altrimenti, dopo gli attacchi che sono arrivati dalle opposizioni e anche da alcuni media, per il suo linguaggio tenuto sul muro con il Messico, che secondo alcuni potrebbe aver influenzato più di una persona.

“Le stragi di Dayton ed El Paso sono crimini contro l’umanità”, ha dichiarato Trump alla stampa, nel discorso alla nazione trasmesso in tv dopo poche ore dagli attacchi.

“Il razzismo ed il suprematismo sono ideologie che non devono avere posto in America e vanno sconfitte”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, specificando che ha già dato mandato ai dipartimenti competenti di creare un testo che preveda la pena di morte per i crimini d’odio e le stragi di massa.

….this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

I democratici chiedono misure più restrittive per il reperimento delle armi, mentre l’FBI ha iniziato un’operazione su scala nazionale per sventare nuove stragi di massa. La preoccupazione principale è che si possano compiere altri gesti di emulazione in altri Stati.