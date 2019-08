Calciomercato Juve, Dybala verso l’addio: il PSG offre 60 milioni

Nonostante il suo rifiuto al Manchester United, il futuro di Paulo Dybala sembra lontano da quello della Juventus di Sarri, con quest’ultimo che gli avrebbe già comunicato il suo non essere al centro del progetto e di conseguenza dall’undici titolare.

Ieri il giocatore argentino è arrivato alla Continassa, accolto da molti tifosi, che gli hanno chiesto di restare. Ha effettuato le visite mediche con Alex Sandro, mentre il confronto con Sarri non c’è stato, un’altra conferma che l’allenatore ha dato già l’ok alla cessione.

Bisogna capire dove giocherà Dybala, con il Manchester United che si allontana, visto che nella giornata di giovedì chiuderà il mercato in Inghilterra. Sembrava tutto fatto per lo scambio con Lukaku, ma le richieste del giocatore juventino hanno bloccato la trattativa. Ci sarebbe stata la richiesta di una commissione di 15 milioni da pagare all’agente del giocatore, non accettata dal Manchester United.

Offerta di 60 milioni del PSG

La squadra campione di Francia ha offerto 60 milioni alla Juventus per l’attaccante, offerta che non soddisfa la dirigenza bianconera, che valuta il giocatore sugli 80 milioni di euro. Inoltre non è detto che il giocatore voglia trasferirsi in Francia, che è un altro palcoscenico rispetto alla Premier League.