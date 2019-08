Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 6 agosto

1. Samba (21.20 Rai Tre)

Trama: Samba Cissé è un senegalese che è da dieci anni in un centro di accoglienza a Parigi. In attesa del permesso di soggiorno ha paura di essere espulso e si rivolge ad un’agenzia. L’associazione prende in carico il suo caso con Alice, una donna in congedo lavorativo. I due troveranno la chiave per migliorare le loro condizioni sociali.

Anno: 2014; Durata: 2h; Cast: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim

Trailer: